Лавров назвал акцию у посольства России в Киеве «шабашем»

По его словам, правоохранительные органы не стремилась прекратить "шабаш".

"Именно радикал-националисты и неонацисты сейчас заказывают бал на Украине, что подтвердилось и вчерашней безобразной акцией у российского посольства в Киеве", — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что собравшиеся у посольства России в Киеве на акцию протеста из-за обстрела кораблей ВМС Украины подожгли шины.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. К вечеру ВМС Украины сообщили об обстреле своих кораблей, которые после этого отправились обратно в свои порты.