В МИД раскритиковали резолюцию Литвы по главе «лесных братьев»

Министерство иностранных дел России считает факт признания главы антисоветского движения "лесные братья" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса руководителем страны в 1954-1957 годах переписыванием истории и издевательством над памятью жертв бандитского террора в этой стране.

Литовский парламент во вторник принял резолюцию, согласно которой один из главарей националистического формирования "лесные братья", действовавшего в послевоенные годы, Адольфас Раманаускас-Ванагас признается руководителем балтийской республики в 1954–1957 годы.

Как отметили в МИД РФ, власти Литвы в рамках объявленного Вильнюсом года одного из главарей "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса продолжают серию акций по героизации этого предводителя бандитского подполья.

"Как представляется, факт наделения Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса полномочиями главы Литвы является еще одним шагом властей Литовской Республики по переписыванию послевоенной истории и, по сути, издевательством над памятью многочисленных жертв бандитского террора в Литве, родственники которых еще живы", — сказано в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что, возвеличивая подобных сомнительных героев, Литва забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны. В МИД РФ отметили, что это "очень печально".