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В Совфеде оценили угрозу российским дипломатам на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Олег Морозов заявил, что в экстремальных случаях есть элемент случайности, однако пока жизни российских дипломатов ничего не угрожает.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил газете ВЗГЛЯД, что поджог покрышек у генконсульства России во Львове, сгоревшая машина российских дипломатов в центре Киева и провокация Украины в Керченском проливе — звенья одной цепи.
«Эти провокации направлены на максимальную эскалацию напряженности во взаимоотношений между Россией и Украиной. Конечная цель — вызвать Россию на ответные силовые действия в Азовском море, максимально обострить дипломатические, торгово-экономические отношения между странами», — отметил сенатор.
Морозов считает, что в ближайшее время Украина призовет западное сообщество защищать ее, «несчастную и обиженную».
«Не думаю, что сейчас, если иметь ввиду поджог покрышек и сгоревшую машину, есть какая-то непосредственная угроза жизни наших дипломатов. Но всегда в таких ситуациях есть элемент случайности, неожиданности. У кого-нибудь может поехать крыша. Всегда, когда начинают использоваться такие методы, с каждым шагом опасность вырастает. Если сейчас угрозы нет — через пять минут она может возникнуть. На мой взгляд, самая главная проблема в том, что украинская сторона пошла на беспрецедентные провокационные меры, пытаясь довести конфликт до реального силового столкновения», — подчеркнул собеседник.
Напомним, ранее украинские радикалы подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров предупредил Запад об опасности пройти «точку невозврата» Россия запросила созыв СБ ООН из-за ситуации в Азовском море МИД назвал цель провокации Киева в Керченском проливе
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Олег Морозов , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , Политика , Львов
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