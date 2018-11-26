В Совфеде оценили угрозу российским дипломатам на Украине

Сенатор Олег Морозов заявил, что в экстремальных случаях есть элемент случайности, однако пока жизни российских дипломатов ничего не угрожает.

«Эти провокации направлены на максимальную эскалацию напряженности во взаимоотношений между Россией и Украиной. Конечная цель — вызвать Россию на ответные силовые действия в Азовском море, максимально обострить дипломатические, торгово-экономические отношения между странами», — отметил сенатор.

Морозов считает, что в ближайшее время Украина призовет западное сообщество защищать ее, «несчастную и обиженную».

«Не думаю, что сейчас, если иметь ввиду поджог покрышек и сгоревшую машину, есть какая-то непосредственная угроза жизни наших дипломатов. Но всегда в таких ситуациях есть элемент случайности, неожиданности. У кого-нибудь может поехать крыша. Всегда, когда начинают использоваться такие методы, с каждым шагом опасность вырастает. Если сейчас угрозы нет — через пять минут она может возникнуть. На мой взгляд, самая главная проблема в том, что украинская сторона пошла на беспрецедентные провокационные меры, пытаясь довести конфликт до реального силового столкновения», — подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее украинские радикалы подожгли покрышки у генконсульства России во Львове. Кроме того, в центре Киева сгорел автомобиль российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.