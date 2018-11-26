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Лавров жестко призвал Запад угомонить Киев 

ТВ Центр + ещё 1 26 минут назад
Фото: Reuters
В связи с ситуацией в Керченском проливе, Россия жестко призывает "западных спонсоров Киева" угомонить украинские власти, которые пытаются получить политические очки перед президентскими выборами.
Российская сторона призывает западные страны не дать украинским властям обострить ситуацию в стране, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Жестко призываем западных спонсоров Киева все-таки угомонить тех, кто пытается сейчас на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине", — цитирует его "Интерфакс".
Лавров подчеркнул, что произошедшее в Керченском проливе — это провокация, нарушения положений международного права, а также попытка отвлечь внимание населения от предстоящих президентских выборов. Министр отметил, что после введения военного положения на Украине у властей могут "развязаться руки в Донбассе".
25 ноября три украинских корабля зашли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям погранслужбы ФСБ, в результате чего российская сторона применила оружие. В настоящий момент корабли задержаны и находятся в Керчи.
Москва ранее обвинила Киев в провокации, подчеркнув, что ВМС Украины не запрашивали проход кораблей через Керченский пролив. Россию в ответ назвали агрессором. Вечером в понедельник Совбез ООН экстренно соберется по поводу обострения ситуации в регионе.
В понедельник Украина привела в полную боеготовность армию. Петр Порошенко также предложил ввести режим военного положения в стране. Его инициативу позже 26 ноября рассмотрит парламент.
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Петр Порошенко , Сергей Лавров , ФСБ , Совбез ООН , Интерфакс , Политика
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