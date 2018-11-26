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«Единая Россия» начала прием граждан по всей России 

Российская Газета + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В понедельник стартовала неделя приема граждан, приуроченная к 17-летию "Единой России", которая продлится до 2 декабря. В ней участвуют Центральная общественная приемная партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных.
В этом году для встреч с населением "Единая Россия" также дополнительно открыла более 30 тысяч площадок по всей стране. Об этом рассказала председатель комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
По ее словам, в предстоящую неделю приемные будут работать по особому графику, в том числе и в вечерние часы. "Вся информация о том, по какому адресу, когда и кто ведет прием, должна быть на сайтах региональных отделений, она размещалась также в социальных сетях и в СМИ", — сообщила Карелова. Приемные будут также открыты и в субботу, 1 декабря, в день рождения партии и в воскресенье, 2 декабря.
Встречи с гражданами проведут депутаты Госдумы, сенаторы, губернаторы, мэры, парламентарии регионального и муниципального уровня, а также представители министерств и ведомств.
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Комментарии4
Галина Карелова , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Политика
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