«Единая Россия» начала прием граждан по всей России

В понедельник стартовала неделя приема граждан, приуроченная к 17-летию "Единой России" , которая продлится до 2 декабря. В ней участвуют Центральная общественная приемная партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных.

Галина Карелова. В этом году для встреч с населением "Единая Россия" также дополнительно открыла более 30 тысяч площадок по всей стране. Об этом рассказала председатель комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации

По ее словам, в предстоящую неделю приемные будут работать по особому графику, в том числе и в вечерние часы. "Вся информация о том, по какому адресу, когда и кто ведет прием, должна быть на сайтах региональных отделений, она размещалась также в социальных сетях и в СМИ", — сообщила Карелова. Приемные будут также открыты и в субботу, 1 декабря, в день рождения партии и в воскресенье, 2 декабря.