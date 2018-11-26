В Крыму назвали действия ВМС Украины пиратской выходкой

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

"Действия наших силовых структур по задержанию украинских кораблей, нарушивших государственную границу России, принимались адекватно. Российские пограничники поступали по закону, защищая национальную безопасность государства от пиратской выходки украинской стороны", — сказал Гемпель.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что российские границы надежно защищены, крымчанам за свою безопасность волноваться нет причин.

По его мнению, действия украинских властей в Черном море координировались западными странами в авангарде с США. "Цель этой провокации — нагнетание международной обстановки. Здесь также есть личная заинтересованность господина Порошенко, чтобы ввести военное положение и остаться в должности президента страны", — считает Гемпель.