Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД вызовут временного поверенного в делах Украины 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский будет вызван в министерство иностранных дел России в связи с провокационными действиями Киева в Азовском море, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова,
"В министерство иностранных дел РФ будет вызван временный поверенный в делах Украины в РФ. Опять же, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны. Ведь речь уже идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
Последние новости
Военные корабли Украины жестко нарушили российскую границу Зачем Порошенко приказал нарушить границу России Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность
Комментарии2
Мария Захарова , ФСБ , МИД , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе684
Порошенко выдвинул требование к России337
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове378
Первая кровь в Азовском море149
Дело дознавательницы попросили прекратить114
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия В мире
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
00:55
Отель для насекомых появился в Лианозовском парке
Новости Москвы
03:10
«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику
Происшествия
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение