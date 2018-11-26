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Лавров предупредил Запад об опасности пройти «точку невозврата» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нагнетание США и другими странами Запада напряженности у российских границ может привести к тому, что «точка невозврата» будет пройдена, говорится в обращении главы МИД Сергея Лаврова к участникам открывшегося в Брюсселе Европейского русского форума.
Обращение зачитал постпред России при ЕС Владимир Чижов. Лавров приветствовал участников 12-го Европейского русского форума и подчеркнул его вклад в дело развития диалога между общественностью России и ЕС. Темой нынешнего форума стали вопросы войны и мира в современной Европе.
«Сегодня США и ряд других государств Запада продолжают нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ. В результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда «точка невозврата» может быть пройдена», — отмечается в обращении, передает ТАСС.
При этом пока, по словам министра, «нынешняя конфронтационность (России и Запада) не носит фатального характера».
В обращении отмечается, что «безрадостное положение дел в Евроатлантике» является прямым следствием узкокорыстной линии по расширению Североатлантического альянса и создания новых ограничительных линий в Европе.
По словам Лаврова, в России уверены в «безальтернативности „капитального ремонта“ общеевропейского дома во имя его мира и процветания».
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Владимир Чижов , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , Политика , Брюссель , США
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