Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия считает Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) одним из важных элементов евроатлантической безопасности.
"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Он отверг обвинения США в нарушениях Россией договора, назвав подобные заявления сфабрикованными. Дипломат также уточнил, что наша страна выступает за сохранение ДРСМД, в том числе, при условии соблюдения его американской стороной.
Дональд Трамп заявил о том, что США намерены выйти из Договора о РСМД, в конце октября. Он мотивировал это решение многочисленными нарушениями со стороны партнеров.
Российская Газета: последние новости
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за инцидента в Керченском проливе Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины "Единая Россия" начала прием граждан по всей России
Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе684
Порошенко выдвинул требование к России337
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове378
Первая кровь в Азовском море149
Дело дознавательницы попросили прекратить114
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
01:33
Таран украинского корабля сняли на видео
Армия В мире
05:28
Порошенко выдвинул требование к России
В мире Украина
00:55
Отель для насекомых появился в Лианозовском парке
Новости Москвы
03:10
«Тебя калекой оставят»: учитель угрожал старшекласснику
Происшествия
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:59
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение