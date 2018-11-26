Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД

Россия считает Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) одним из важных элементов евроатлантической безопасности.

"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", — заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.

Он отверг обвинения США в нарушениях Россией договора, назвав подобные заявления сфабрикованными. Дипломат также уточнил, что наша страна выступает за сохранение ДРСМД, в том числе, при условии соблюдения его американской стороной.