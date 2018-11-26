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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе

В России рассказали, чем закончится Совбез ООН 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, чем закончится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, передает RT.
"К гадалке не ходи, что на Совбезе объединятся англичане, французы, американцы. Они заблокируют любую нашу попытку осудить Украину. Потребуют принять другую резолюцию, осуждающую Россию, которая тоже будет заблокирована. То есть опять ситуация приходит в тупик", — заключил Джабаров.
Совет безопасности ООН созывает экстренное совещание относительно конфликта России и Украины в Керченском проливе. Заседание состоится в 19.00 мск.
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Владимир Джабаров , Совбез ООН , Совет Федерации , Политика
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