МИД назвал цель провокации Киева в Керченском проливе

«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме», — сказал Карасин, передает РИА «Новости».

По его словам, целью провокации было «встряхнуть» Украину объявлением военного положения. «Понятны цели — „встряхнуть“ Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — сказал Карасин.

Он также не исключил связи провокации с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко

Карасин уточнил, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как место, где провокации Украины могут дать быстрые, нужные для международного скандала результаты.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.