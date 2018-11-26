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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе

МИД назвал цель провокации Киева в Керченском проливе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент в Керченском проливе был продуманной по времени, месту и форме провокацией Украины, заявил статс-секретарь замглавы МИД России Григорий Карасин.
«Очевидно, что это провокация — продуманная по времени, месту и форме», — сказал Карасин, передает РИА «Новости».
По его словам, целью провокации было «встряхнуть» Украину объявлением военного положения. «Понятны цели — „встряхнуть“ Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — сказал Карасин.
Он также не исключил связи провокации с предвыборной кампанией президента Украины Петра Порошенко.
Карасин уточнил, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как место, где провокации Украины могут дать быстрые, нужные для международного скандала результаты.
В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.
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Комментарии2
Петр Порошенко , Григорий Карасин , МИД , РИА Новости , Политика
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