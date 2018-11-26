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Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Вас — легенду отечественного телевидения — знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию", — говорится в сообщении.
Президент пожелал телеведущей здоровья и благополучия.
Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово (Одинцовский район Московской области; ныне — микрорайон Звенигорода). С 1962 по 1991 года работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.
Шатилова — один из наиболее успешных дикторов советского телевидения. Она вела выпуски информационных программ "Новости" и "Время", развлекательную передачу "Голубой огонек", репортажи с официальных церемоний, праздничных шествий, фестивалей. Была ведущей телетрансляций парадов на Красной площади, в т. ч. приуроченных ко Дню Победы 9 мая. Часто работала в паре с Игорем Кирилловым.
В 1991-1995 годах была диктором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино". В настоящее время Анна Шатилова остается штатным диктором Первого канала.
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Комментарии1
Анна Шатилова , Игорь Кириллов , Владимир Путин , Политика
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