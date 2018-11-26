NetEase (Китай): Путин — самый опасный президент в мире, которого до смерти боится Трамп. Почему?

NetEase. Путина все боятся, потому что он единственный не ограничен какими-либо рамками и шаблонами, к тому же Путин обладает обширной шпионской сетью «Некоторые люди склонны считать Владимира Путина самым опасным президентом в мире? В этом я с ними полностью согласен», — пишет автор китайского издания. Путина все боятся, потому что он единственный не ограничен какими-либо рамками и шаблонами, к тому же Путин обладает обширной шпионской сетью России . Даже президент США боится Путина по ряду причин. Чего именно боится Трамп?

Некоторые люди склонны считать Владимира Путина самым опасным президентом в мире? В этом я с ними полностью согласен. Вне зависимости от того, кто управляет Россией, кто руководит государством, которое имеет более семи тысяч единиц ядерного оружия — это важный и опасный человек.

Опасность Путина заключается в трех следующих пунктах

Во-первых, внешне он не ограничен какими-либо рамками и шаблонами, и потому осмеливается протягивать руку.

Возможно многие стратеги и не могли подумать о том, что Путин решит поддержать режим Башара Асада и протянет ему руку помощи, когда его положение в Сирии пошатнется. Однако такая опасная авантюра стоимостью около шести миллиардов долларов в конечном итоге позволила России занять твердую позицию на Ближнем Востоке и обзавестись новыми союзниками. Это можно было бы назвать опасной игрой в шахматы: жертвовать малым, чтобы приобрести большее, разве это не представляет угрозу для соперников России?

Во-вторых, Путин обладает обширной шпионской сетью России.

Всем известно, что Путин служил в КГБ, и именно система — одна из важных опор его правления и основной поддержкой. Российская информационная система распространена по всему миру, может прибегать к сеянию вражды, тайным убийствам и другим мерам и действиям. Британский военный разведчик оказался отравлен, и, хотя Россия всячески пытается снять с себя вину, однако высока вероятность того, что к этому инциденту имеют отношение российские спецслужбы. Российские органы разведки стоят в одном ряду с американскими и английскими и являются одними из самых мощных структур в мире.

Можете ли вы утверждать, что Путин не опасен?

Все наверняка помнят, что президент Турции Эрдоган был почти свергнут в ходе военного переворота, и именно Путин обеспечивал его информацией.

В-третьих, для русских людей Путин также остается неприкасаемым.

Если политические оппоненты Путина осмелятся выступить с какими-либо заявлениями, то могут быть признаны виновными во взяточничестве и в других деяниях и оказаться в тюрьме. Российские журналисты и другие неправительственные организации не решаются распускать слухи, поскольку ими может заняться Путин. И вы все еще можете утверждать, что он не опасен?

В таком случае, вопрос следующий: боится ли Владимира Путина президент единственной в мире сверхдержавы Дональд Трамп

Боится, конечно боится. Смотрите, во время памятных мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны в Париже Трамп прищурился, а Путин поднял большой палец, что говорит о том, что между ними царит глубокое взаимопонимание.

Но за таким пониманием без слов, естественно, стоит множество историй.

Если говорить о том, что в мире есть руководители, способные заставить Трампа забеспокоиться, то среди них, безусловно, будет Владимир Путин. Мы часто говорим, что на каждую силу есть противосила, капуста боится тофу — суть как раз в этом.

Говоря о жесткости и упрямстве, Трамп действительно боится «зеркальности» Путина: у Трампа есть атомные бомбы — у Путина тоже, и их число почти такое же; у него есть F16, а у Путина — Су-35, и если действительно начать мериться силой, то у Путина есть то, чем можно нанести удар.

Иными словами, если говорить о военной мощи, то Россия — государство, которое может составить конкуренцию Соединенным Штатам. Несмотря на то, что военные расходы России намного меньше, чем у Америки, но обедневший аристократ — все равно аристократ, и сосредоточиванием сил и расположением войск Америке все же нелегко ее спровоцировать. Вот почему у России все хорошо в Сирии, и Соединенные Штаты не желают открыто говорить о причинах взаимных неуступок.

Трамп также боится козней и махинаций Путина. Через Путина прошел Буш-младший и Обама, а теперь он имеет дело с Трампом, можно сказать, что в отношении американских лидеров у него уже выработана четкая установка: Путин гнет свою линию, не придерживается установленных принципов и правил, не разделяет на врагов и друзей, в расчет берется лишь чистая выгода. Сперва поставил на воду несколько военных кораблей, затем отправил информацию, чтобы посеять раздор между Турцией и Соединенными Штатами, чтобы Эрдоган и Путин встали на одну линию фронта. Следует иметь в виду, что Турция могла стать важным союзником США на Ближнем Востоке после Второй мировой войны!

С точки зрения пропаганды Трамп также питает страх в отношении Путина. После учреждения информационного агентства «Russia Today» рейтинг американской и европейской аудитории постепенно растет, в Америке оно также обладает большой и преданной аудиторией. Трампу только и оставалось, что в конечном итоге причислить его к «иностранному агенту», после чего Россия предприняла те же действия в отношении американских СМИ.

В плане международного общения Владимир Путин также недвусмыслен.

Будь то Меркель или Макрон — все равно приедут в Москву с визитом в тот момент, когда отношения Америки и России будут в тупике. Они не хотят полностью идти на поводу США и оскорблять Россию. В конце концов, сама Россия на протяжении нескольких сотен лет играла с Европой в «войну и мир», и отношение Европы к России совсем не такое, как у Америки.

Конечно, в целом США по-прежнему обладает преимуществом, в конце концов экономическая мощь России не находится на том же уровне, что Соединенных Штатов. Однако для Путина такая перетасовка карт уже сложно достижима.

Оценивая все вышеперечисленное, Трамп на самом деле не боится, максимум — что Путин осмелится вызвать на поединок на руках. Но есть то, что действительно заставляет Трампа содрогаться от ужаса.

Тогда, когда велись торговые дела и когда Трамп заказал «золотой дождь», весьма вероятно, что сбором информации занималась российская разведка, вплоть до того, что компромат, куда более весомый, чем информация про «золотой дождь», был сфабрикован Путиным. Если Трамп не будет плясать под его дудку, то весьма вероятно, что он может потерпеть полный крах.