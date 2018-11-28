В Кремле сообщили о возможном визите Путина в Саудовскую Аравию

Встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии в Аргентине будет их второй беседой в этом году. Предыдущая прошла 14 июня в Москве в рамках открытия Чемпионата мира по футболу. Путин и Бен Сальман присутствовали на матче РФ-Саудовская Аравия, которым открылся Мундиаль.

"Политический диалог носит регулярный и содержательный характер. 5 октября 2017 года состоялся первый в истории визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда. На повестке дня — возможная ответная поездка Владимира Путина в Саудовскую Аравию", — рассказал журналистам Ушаков.

Первый в истории приезд главы российского государства в Эр-Рияд в феврале 2007 года стал мощным импульсом дальнейшего развития и углубления российско-саудовских отношений. В ноябре 2015 года Путин встречался с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом на полях саммита G20 в Турции. В октябре 2017 года по итогам переговоров президента РФ с королем Саудовской Аравии в Москве был подписан пакет документов, включая дорожную карту торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

По словам Ушакова, российско-саудовские отношения "поступательно развиваются в дружественном и конструктивном ключе, являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке".