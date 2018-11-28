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Порошенко обратился с просьбой к Трампу
Порошенко обратился с просьбой к Трампу

В Кремле сообщили о возможном визите Путина в Саудовскую Аравию 

РИА Новости + ещё 28 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Возможный визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию находится на повестке дня, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в преддверии встречи 1 декабря в Аргентине на полях G20 российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом.
Встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии в Аргентине будет их второй беседой в этом году. Предыдущая прошла 14 июня в Москве в рамках открытия Чемпионата мира по футболу. Путин и Бен Сальман присутствовали на матче РФ-Саудовская Аравия, которым открылся Мундиаль.
"Политический диалог носит регулярный и содержательный характер. 5 октября 2017 года состоялся первый в истории визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда. На повестке дня — возможная ответная поездка Владимира Путина в Саудовскую Аравию", — рассказал журналистам Ушаков.
Первый в истории приезд главы российского государства в Эр-Рияд в феврале 2007 года стал мощным импульсом дальнейшего развития и углубления российско-саудовских отношений. В ноябре 2015 года Путин встречался с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом на полях саммита G20 в Турции. В октябре 2017 года по итогам переговоров президента РФ с королем Саудовской Аравии в Москве был подписан пакет документов, включая дорожную карту торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
По словам Ушакова, российско-саудовские отношения "поступательно развиваются в дружественном и конструктивном ключе, являются важным фактором безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке".
"Наши страны координируют усилия по ключевым международным и региональным вопросам, в том числе в рамках ООН, "Группы двадцати", стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", — отметил он.
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Комментарии
Юрий Ушаков , Владимир Путин , ООН , Политика , Аргентина , Саудовская Аравия
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