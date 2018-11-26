Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: president.gov.ua
Провокация военно-морских сил Украины в Черном море в очередной раз доказывает, что глава украинского государства Петр Порошенко — «президент войны», уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что провокация ВМС Украины в российских водах и попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе были сделаны киевскими властями для эскалации ситуации.
Как Толстой написал в Facebook, украинский президент Петр Порошенко является «президентом войны», поскольку он «рассчитывает приобрести популярность за счет военного конфликта с Россией».
«Лишний раз доказывает, что Порошенко — это президент войны. Мира при нем ждать не приходится — ни на Донбассе, ни где бы то ни было», — написал вице-спикер.
Петр Толстой напомнил, что провокация в Керченском проливе произошла перед встречей президентов РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.
«Попытка помешать этой встрече с помощью нескольких кораблей украинских ВМС — это наиболее идиотский шаг из всех возможных», — отметил вице-спикер.
Украинские власти «заигрались, ходят по лезвию, рискуя развязать большой военный конфликт», подчеркнул Толстой.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны» Лавров сравнил политику Запада с супружеской изменой и рассмешил зал
Комментарии1
Петр Порошенко , Петр Толстой , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина вводит военное положение1012
Что стоит за провокацией украинских кораблей118
Порошенко раскрыл военные планы Украины59
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения1
Украина выдвинула требование РФ после инцидента627
Видео
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
00:48
Судоходство в Керченском проливе возобновили
Общество Армия
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире Политика
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
00:48
ФСБ показало видео черноморского инцидента
Армия
04:22
Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение