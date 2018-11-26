В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что провокация ВМС Украины в российских водах и попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе были сделаны киевскими властями для эскалации ситуации.

Как Толстой написал в Facebook , украинский президент Петр Порошенко является «президентом войны», поскольку он «рассчитывает приобрести популярность за счет военного конфликта с Россией».

«Лишний раз доказывает, что Порошенко — это президент войны. Мира при нем ждать не приходится — ни на Донбассе, ни где бы то ни было», — написал вице-спикер.

Петр Толстой напомнил, что провокация в Керченском проливе произошла перед встречей президентов РФ и США Владимиром Путиным Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

«Попытка помешать этой встрече с помощью нескольких кораблей украинских ВМС — это наиболее идиотский шаг из всех возможных», — отметил вице-спикер.

Украинские власти «заигрались, ходят по лезвию, рискуя развязать большой военный конфликт», подчеркнул Толстой.