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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе

В Совфеде прокомментировали решение СНБО Украины о военном положении 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: RT на русском
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести военное положение в стране на 60 дней.
По словам сенатора, ещё 25 ноября стало понятно, что «целью провокации» с пересечением украинскими кораблями российской госграницы является «введение военного положения с перспективой отмены президентских выборов весной 2019 года».
«Ждать пришлось меньше суток. Уже ночью состоялся Совет национальной безопасности и обороны Украины, который принял, на мой взгляд, очень странное решение рекомендовать Раде утвердить введение военного положения. Но какое-то показательное введение, поскольку без комплекса мер, которые обычно сопутствуют этому. Без всяких ограничений, мобилизаций и так далее. То есть они начинают приучать украинское общество, избирателей… И в ближайшем будущем, если ситуация не поменяется, в чём они уверенны, военное положение станет полноценным. А там и выборы придётся отменять. В целом классическая провокация в лучших традициях Саакашвили», — сказал он.
Джабаров также подчеркнул, что российские пограничники проявили высокий профессионализм и не поддались на провокации украинской стороны.
«К гадалке не ходи, что на Совбезе объединятся англичане, французы, американцы. Они заблокируют любую нашу попытку осудить Украину. Потребуют принять другую резолюцию, осуждающую Россию, которая тоже будет заблокирована. То есть опять ситуация приходит в тупик», — заключил Джабаров.
Ранее Порошенко и СНБО Украины поддержали решение ввести военное положение в стране на 60 дней.
Россия отправила запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Владимир Джабаров , Совбез ООН , Совет Федерации , Политика , Войска , Кавказ
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