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Экс-губернатор Михайлов стал сенатором от Курской области 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт делегировал бывшего главу региона Александра Михайлова в Совет Федерации от Курской области, сообщается в опубликованном на сайте обладминистрации постановлении.
"Постановляю: наделить Михайлова Александра Николаевича полномочиями члена Совета Федерации… представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области 27 ноября 2018 года", — говорится в документе.
Михайлов, руководивший Курской областью с 2000 года, объявил о досрочном сложении полномочий 11 октября. В ноябре он получил мандат депутата Курской облдумы.
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Александр Михайлов , Роман Старовойт , Совет Федерации , Политика , Другое , Курская Область
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