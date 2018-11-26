Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН

Страна запросила проведение открытого заседания по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности» после опасных и провокационных действий Украины в акватории Крыма

Как сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский , Россия признала развитие ситуации опасным. Страна запросила проведение открытого заседания по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности».

Предполагается, что срочное заседание Совета безопасности состоится утром 26 ноября по местному для штаб-квартиры ООН времени. Предварительно мероприятие назначено на 19.00 по Москве.

Провокация с участием трех кораблей ВМС Украины произошла днем 25 ноября. Катера и буксир «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ и двигались в сторону Керченского пролива, игнорируя запросы пограничников и совершая опасные маневры.

Незаконные действия продолжались на протяжении нескольких часов. В результате корабли были задержаны с применением оружия. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России.