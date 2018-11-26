Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»

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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе

Лавров выступает на форуме неправительственных партнёров ЮНЕСКО 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
В понедельник, 26 ноября, в Москве стартует X Международный форум неправительственных партнёров ЮНЕСКО «Наука во благо человечества». В церемонии открытия принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Сергей Лавров , ЮНЕСКО , Политика , Видео , Москва
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