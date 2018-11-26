Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»

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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
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США "вмешались" в конфликт в Керченском проливе
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Лавров выступает на форуме неправительственных партнёров ЮНЕСКО
RT на русском
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ещё 3
1 час назад
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В понедельник, 26 ноября, в
Москве
стартует X Международный форум неправительственных партнёров
ЮНЕСКО
«Наука во благо человечества». В церемонии открытия принимает участие министр иностранных дел России
Сергей Лавров
.
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