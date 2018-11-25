Как в России отреагировали на провокацию ВМС Украины

Украина совершила провокацию и несёт ответственность за действия кораблей Военно-морских сил страны, которые незаконно пересекли границу РФ, грубо нарушив нормы международного морского права. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима — не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишённая суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряжённости», — написал глава Крымского полуострова в Facebook.

По его мнению, истеричные и провокационные действия со стороны соседнего государства не прекратятся, пока у власти в Киеве «находится русофобский режим, управляемый из-за рубежа». Аксёнов также заверил, что активность Украины не повлияет на мирную жизнь крымчан.

Напомним, что утром 25 ноября в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым сообщили о нарушении тремя кораблями ВМС Украины статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.

Так, малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли госграницу РФ и «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации». При этом экипажи кораблей не подчиняются законным требованиям российских властей и опасно маневрируют, продолжая движение в направлении Керченского пролива.

В ФСБ сочли, что целью подобных провокационных действий является создание конфликтной ситуации в регионе. При этом позднее было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза».

В связи с этим в целях безопасности был закрыт для прохода гражданских судов Керченский пролив, соединяющий Чёрное и Азовское моря. Кроме того, агентство РИА Новости сообщило, что к патрулированию в этом районе приступили российские штурмовики Су-25.

«В целях безопасности (Керчь-Еникальский) канал закрыт», — цитирует ТАСС генерального директора Крымских морских портов Алексея Волкова.

«Приказ от Порошенко»

Приказ о совершении провокационных действий поступил напрямую от президента Украины Петра Порошенко. С таким утверждением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

«И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

При этом глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв выразил мнение, что единственная цель украинской провокации — вынудить Россию пресечь действия кораблей ВМС Украины, а затем выдать российскую реакцию за «агрессию».

«С военной точки абсолютно бессмысленная затея. С политической — увы, весьма перспективная, ведь к попу не ходи и НАТО, и Евросоюз опять станут стеной за киевскими провокаторами, что бы ни происходило и что ни произойдёт», — написал он в Facebook.

Версия Украины

При этом Киев обвинил Москву в «агрессивных действиях» во время планового перехода собственных кораблей из Одессы в Мариуполь. К тому же, в пресс-службе украинских ВМС заявили, что якобы связывались с российской стороной и предупреждали о намерении прохода своих кораблей через Керченский пролив, но не получили ответа.

«Корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины… Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Наряду с этим «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что произошедший инцидент «ставит крест на мифе» о полезности для Украины договора о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, подписанного 24 декабря 2003 года.

Напомним, что ранее в Киеве отвергали возможность разрыва соглашения, поскольку его денонсация будет невыгодна украинской стороне.