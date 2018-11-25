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Косачёв назвал причину провокации Украины в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook рассказал, почему, по его мнению, украинская сторона приняла решение устроить провокацию в Азовском море.
«На наших глазах стремительно развивается провокация украинских военных в Керченском проливе. Нет сомнения, что она затеяна с единственной целью — вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию», — написал он.
По мнению сенатора, данная инициатива является бессмысленной с военной точки зрения, но перспективной с политической.
Ранее погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу.
Также сообщалось, что корабли Военно-морских сил Украины на предельной скорости шли в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной.
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Константин Косачев , ФСБ , Совет Федерации , Политика
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