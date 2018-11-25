Косачёв назвал причину провокации Украины в Азовском море

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook рассказал, почему, по его мнению, украинская сторона приняла решение устроить провокацию в Азовском море.

«На наших глазах стремительно развивается провокация украинских военных в Керченском проливе. Нет сомнения, что она затеяна с единственной целью — вынудить Россию пресечь эту провокацию и затем выдать российскую реакцию за агрессию», — написал он.

По мнению сенатора, данная инициатива является бессмысленной с военной точки зрения, но перспективной с политической.

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу.

Также сообщалось, что корабли Военно-морских сил Украины на предельной скорости шли в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной.