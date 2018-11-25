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Аксенов назвал виновных в провокациях ВМС Украины у берегов Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за провокацией украинских кораблей в Черном море стоят западные хозяева киевского режима.
Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Уверен, что за этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима — не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Украина, как страна, лишенная суверенитета и находящаяся под внешним управлением, является инструментом для нагнетания международной напряженности", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, ответственность за действия кораблей-нарушителей несет в первую очередь Киев.
"Именно интересы Украины пострадают в результате этих действий — как это уже случилось после пиратского захвата экипажа судна "Норд", — добавил Аксенов.
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Сергей Аксенов , ФСБ , ООН , Политика , Республика Крым
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