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Встречу Путина и Трампа лишили сенсаций 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не требует особых усилий, сенсационных инициатив не готовится. Об этом рассказал глава российского МИД Сергея Лавров в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале Россия-1. Слова министра приводит «Интерфакс».
Лавров объяснил, что встреча не требует особой подготовки, поскольку «все предыдущие контакты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сопровождались разработкой документов, которые, я бы сказал, систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация Барака Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога и подсказывают нашим переговорщикам».
Глава МИД подчеркнул, что сторонам необходимо начать «неполитизированную работу, без всякой идеологи».
Встреча лидеров России и США состоится в рамках саммита G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.
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Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Администрация США , Интерфакс , Политика , В мире , США
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