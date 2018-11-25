МИД РФ прокомментировал обстрел Алеппо 

Обстрел боевиками Алеппо является попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии, заявила официальный представитель МИД Р Ф Мария Захарова. По её словам, атака подлежит безоговорочному осуждению со стороны мирового сообщества.
При этом дипломат подчеркнула, что речь идёт о возможном применении террористами хлора, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что сирийское правительство призвало Совбез ООН осудить инцидент в Алеппо, а также принять срочные карательные меры в отношении стран и режимов, которые предоставляют им финансовую помощь. Число получивших ранения или отравившихся во время атаки террористов составило 107 человек,