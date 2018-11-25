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Рамзан Кадыров поздравил свою маму с праздником 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Чечни поздравил «самого близкого и родного человека» — Аймани Несиевну Кадырову — с «профессиональным» праздником.
День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Рамзан Кадыров посвятил «дорогой и любимой МАМЕ» сообщение в социальной сети «ВКонтакте», а также видеоролик.
«Я прекрасно помню свои детские и юношеские годы, когда дорогой ОТЕЦ, Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров учился в Исламском институте, а любимая МАМА ежедневно трудилась, чтобы мы были сыты, одеты и обуты», — написал руководитель республики.
Мать главы региона — Аймани Несиевна — является руководителем благотворительного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Организация помогает решит жилищные и финансовые вопросы не только жителям Чечни, но и гражданам Сирии, Судана, Сомали, Мьянмы, Иордании и других государств.
Ранее News.ru сообщал о встрече лидера республики с арабским шейхом Новэйсом. Переговоры были посвящены инвестициям в бизнес-проекты Северного Кавказа.
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Рамзан Кадыров , Политика , Чеченская Республика
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