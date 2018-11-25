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В Совфеде потребовали объяснений от Киева за действия ВМС в Черном море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевские власти должны предоставить объяснения незаконному пересечению тремя кораблями ВМС Украины государственной границы России в Черном море, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Они (киевские власти — ред.) должны предоставить объяснения, другое дело, что сейчас фактически диалог наш с Украиной сведен до минимума. Ничего вразумительного мы от них на протяжении, особенно, последнего года не слышим", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, действия украинских военных кораблей стоит расценивать как провокацию.
"Они нагнетают обстановку вокруг Азовского моря, получив определенную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза. Я не исключаю, что сейчас с их стороны пойдут громкие заявления с призывами к России к порядку, хотя беспорядки постоянно устраивает Украина", — подчеркнул сенатор.
По его словам, украинские корабли могут проходить в Азовское море, но только цивилизованно, согласовывая и заранее предупреждая российскую сторону.
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Сергей Цеков , ФСБ , ЕС , Совет Федерации , РИА Новости , Политика
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