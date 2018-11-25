Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков заявил о личной причастности Порошенко к провокациям в Черном море 

Рамблер + ещё 17 5 часов назад
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что приказ на осуществление провокации Украины в Черном море в отношении РФ отдал лично президент страны Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.
«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — отметил Пушков в эфире телеканала «Россия-24»
Стал известен исход конфликта у Крымского моста
Таким образом Порошенко пытается поднимать свой рейтинг.
«У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков, и за полгода до президентских выборов нужно наращивать напряженность», — полагает Пушков.
Он уверен, что под этим предлогом будет проводиться мысль о необходимости сплотиться перед лицом так называемой российской угрозы.
Комментарии
Петр Порошенко , Алексей Пушков , РИА Новости , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен исход конфликта у Крымского моста681
Украинское подкрепление не решилось пересечь границу РФ366
Российские истребители вылетели к Крымскому мосту650
Украина заявила о повреждении катера ФСБ69
Неизвестное судно перекрыло арку Крымского моста298
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире США
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
00:48
ФСБ показало видео черноморского инцидента
Армия
04:22
Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit
В мире Статьи
02:15
«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию
В мире Статьи
00:23
В Москве образовалась еще одна очередь в музей
Новости Москвы
07:35
Дорогой Леонид Ильич: насколько богат был Брежнев
Политика Статьи
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение