Пушков заявил о личной причастности Порошенко к провокациям в Черном море

«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — отметил Пушков в эфире телеканала «Россия-24»

Таким образом Порошенко пытается поднимать свой рейтинг.

«У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков, и за полгода до президентских выборов нужно наращивать напряженность», — полагает Пушков.

Он уверен, что под этим предлогом будет проводиться мысль о необходимости сплотиться перед лицом так называемой российской угрозы.