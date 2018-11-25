Российский сенатор Алексей Пушков считает, что приказ на осуществление провокации Украины в Черном море в отношении РФ отдал лично президент страны Петр Порошенко, сообщает РИА Новости.
«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — отметил Пушков в эфире телеканала «Россия-24»
Таким образом Порошенко пытается поднимать свой рейтинг.
«У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков, и за полгода до президентских выборов нужно наращивать напряженность», — полагает Пушков.
Он уверен, что под этим предлогом будет проводиться мысль о необходимости сплотиться перед лицом так называемой российской угрозы.