Путин предложил отменить заключение за мелкие преступления

Уголовный кодекс РФ будет смягчен в разделах, предусматривающих наказание за преступления в сфере мошенничества, неисполнения договорных обязательств, плагиата, нарушения патентных и авторских прав, присвоения, растраты. Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин . Изменения направлены на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране. Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий смягчение ряда пунктов в статьях Уголовного кодекса, предусматривающих наказание за преступления в сфере мошенничества, неисполнения договорных обязательств, плагиата, нарушения патентных и авторских прав, присвоения, растраты.

«Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию), и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — так, по замыслу главы государства, должно быть сформулировано примечание к статье 145 УК РФ.

Кроме того, запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу (ареста) предлагается распространить на лиц, подозреваемых и обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, передает ФАН.

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» говорится, что изменения направлены на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране,

сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Правительство и Верховный суд уже поддержали предложение главы государства и указали, что замечаний к законопроекту нет, передает НСН.

Неделей ранее депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме.

В соответствии с текстом законопроекта в отношении лица, впервые преступившего закон, нельзя будет возбуждать уголовное дело, если деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Отмечается, что уголовная ответственность будет грозить в случае, если нарушение будет совершено более одного раза в течение года. В пояснительной записке к закону сказано о том, что анализ правоприменительной практики показал, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным».

В сентябре нынешнего года ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных тюремных блоков для заключенных, отбывающих срок за экономические преступления. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов . По его словам, осужденным предпринимателям «всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии».

«Это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками», — указал бизнес-омбудсмен.

Именно по этой причине он обратился во ФСИН и предложил создать специальное учреждение, где смогут отбывать срок осужденные по экономическим статьям. Однако в ведомстве ответили, что это сделать невозможно, поскольку требуются слишком большие инвестиции.

«Тем не менее, они (ФСИН — «Газета.Ru») пошли нам навстречу и приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям», — сказал Титов.

Кроме того, отдельные блоки, возможно, появятся и в следственных изоляторах. Бизнес-омбудсмен также поблагодарил ФСИН за то, что ведомство удовлетворило его просьбу. Как отметил политик, очень часто людей, обвиняемых по экономическим статьям, заключают под стражу в СИЗО, «чтобы выбить признания».

«Подозреваемые находятся в одной камере с уголовниками, где им устраивают невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», — пояснил Титов.

По его словам, если же таких подозреваемых помещать в отдельный блок в СИЗО, где кроме них под арестом находятся и другие предприниматели, а не убийцы и рецидивисты, то «так просто посадить и выбить из них признание будет сложно».