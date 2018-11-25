Уголовный кодекс РФ будет смягчен в разделах, предусматривающих наказание за преступления в сфере мошенничества, неисполнения договорных обязательств, плагиата, нарушения патентных и авторских прав, присвоения, растраты. Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Изменения направлены на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране. Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий смягчение ряда пунктов в статьях Уголовного кодекса, предусматривающих наказание за преступления в сфере мошенничества, неисполнения договорных обязательств, плагиата, нарушения патентных и авторских прав, присвоения, растраты.
«Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию), и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — так, по замыслу главы государства, должно быть сформулировано примечание к статье 145 УК РФ.
Кроме того, запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу (ареста) предлагается распространить на лиц, подозреваемых и обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, передает ФАН.
В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» говорится, что изменения направлены на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране,
сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
Правительство и Верховный суд уже поддержали предложение главы государства и указали, что замечаний к законопроекту нет, передает НСН.
Неделей ранее депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроекты о частичной декриминализации статьи 282 УК России об экстремизме.
В соответствии с текстом законопроекта в отношении лица, впервые преступившего закон, нельзя будет возбуждать уголовное дело, если деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».
Отмечается, что уголовная ответственность будет грозить в случае, если нарушение будет совершено более одного раза в течение года. В пояснительной записке к закону сказано о том, что анализ правоприменительной практики показал, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным».
В сентябре нынешнего года ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных тюремных блоков для заключенных, отбывающих срок за экономические преступления. Об этом рассказал уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. По его словам, осужденным предпринимателям «всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии».
«Это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками», — указал бизнес-омбудсмен.
Именно по этой причине он обратился во ФСИН и предложил создать специальное учреждение, где смогут отбывать срок осужденные по экономическим статьям. Однако в ведомстве ответили, что это сделать невозможно, поскольку требуются слишком большие инвестиции.
«Тем не менее, они (ФСИН — «Газета.Ru») пошли нам навстречу и приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям», — сказал Титов.
Кроме того, отдельные блоки, возможно, появятся и в следственных изоляторах. Бизнес-омбудсмен также поблагодарил ФСИН за то, что ведомство удовлетворило его просьбу. Как отметил политик, очень часто людей, обвиняемых по экономическим статьям, заключают под стражу в СИЗО, «чтобы выбить признания».
«Подозреваемые находятся в одной камере с уголовниками, где им устраивают невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», — пояснил Титов.
По его словам, если же таких подозреваемых помещать в отдельный блок в СИЗО, где кроме них под арестом находятся и другие предприниматели, а не убийцы и рецидивисты, то «так просто посадить и выбить из них признание будет сложно».