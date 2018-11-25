В ЕС заявили о «незаконном вывозе» Россией культурных ценностей из Крыма

Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины ». Такое заявление содержится в новом документе комитета по правовым вопросам Европарламента, с текстом которого ознакомился RT. Кроме того, как полагают евродепутаты, РФ незаконно владеет произведениями искусства, «похищенными» из европейских государств во время и после Второй мировой войны. В Госсовете Крыма заявили, что такие обвинения в адрес России являются неправомерными, а исторические объекты региона не могут принадлежать Украине, как и сам полуостров. Более того, аналитики подчёркивают, что до 2014 года музеи и культурные объекты находились в упадке, и сейчас их восстанавливают на средства из федерального бюджета РФ.

В Европейском парламенте предлагают поправки к резолюции, в которых содержится призыв о необходимости «остановить незаконный вывоз» Россией культурных ценностей из Крыма.

« (Европарламент. — RT) призывает Комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз властями Российской Федерации и её культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, с оккупированной территории Украины и незаконно аннексированного Крыма, что представляет собой очевидное нарушение международных договорённостей», — утверждается в документе комитета Европарламента.

В частности, в комитете по правовым вопросам ссылаются на Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны и резолюцию Совета Безопасности ООН о защите культурного наследия.

В свою очередь, в разговоре с RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил о неправомерности применения подобных договорённостей в отношении Москвы . По его словам, культурное наследие принадлежит жителям Крыма, а не Украине.

«Стоит обратить внимание на то, что, например, Красный Крест квалифицирует конфликт на Украине как внутренний, а не внешний. Вопреки заявлениям законодателей применение законов, связанных с войной, в данном случае неправомерно. Об этом свидетельствует тот факт, что между Украиной и Россией никакой войны не существует, никто её не объявлял. Поэтому такой документ является не более чем пропагандистской попыткой ещё раз найти способ как-то уязвить Россию. Кроме того, представление о том, что культурное наследие Крыма принадлежит не крымчанам, а государству Украина, выглядит крайне странно», — подчеркнул он.

В разговоре с RT председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета республики Нина Пермякова также отметила, что исторические объекты Крыма — часть культурного наследия России.

«Крым — это Россия. И на этом точка. Всё, что в Крыму, принадлежит Крыму и России. Сейчас ищут, за что зацепиться. Цепляются ко всему, это уже просто смешно. Мы, крымчане, стараемся на это не обращать внимания. Сейчас вкладываются деньги в реставрацию, в капитальный ремонт учреждений культуры. Но ведь за двадцать с лишним лет это всё пришло в такое состояние… Поэтому сейчас мы думаем, как нам привести всё в порядок», — подчеркнула Пермякова.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. В августе того же года объекты культурного наследия полуострова получили статус национального достояния Российской Федерации. Согласно принятому закону, памятники культуры «находятся под охраной государства в интересах настоящего и будущих поколений народов, проживающих в Республике Крым».

Весной этого года глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что на реставрацию культурных объектов полуострова из федерального бюджета будет выделено порядка 1,3 млрд рублей. По его словам, это позволит продолжить работы по восстановлению узнаваемых символов Крыма, в том числе и ремонт замка «Ласточкино гнездо». На 2018—2020 годы также запланирована реставрация Воронцовского дворца в Ялте, дачи Стамболи в Феодосии, мемориального комплекса «Аджимушкай» в Керчи и здания Дворянского собрания в Симферополе.

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT заявил, что после воссоединения Крыма с Россией на полуострове «произошли фундаментальные изменения в сфере культуры».

«Одна из первых поездок Владимира Путина была в город Бахчисарай. Он обратил внимание на то, что Ханский дворец и сама часть так называемого Старого Города находятся в ужасающем состоянии. На реставрацию выделили деньги, которых за всю историю независимой Украины Бахчисарай никогда не видел. Реставрационные работы проводятся в большом масштабе. Спорят о методах, какие лучше подходят. Но все признают, что дело сдвинулось с места и памятники не погибают, как это было раньше», — сказал он.

Джаралла добавил, что из-за действий украинской элиты в Крыму произошла «фантастическая волна разграбления» древних памятников и «хищническое уничтожение» настоящего исторического наследия.

«Доходило до того, что в некоторых наших музеях, например в художественном, во время дождя приходилось спасать картины, потому что протекала крыша. А денег на ремонт не было. Сейчас эта проблема в прошлом», — подчеркнул аналитик.

«Незаконное владение»

Как полагают евродепутаты, Россия также незаконно удерживает и произведения искусства, которые якобы были похищены после Второй мировой войны из Европы.

«Во время и после Второй мировой войны Советский Союз санкционировал хищение произведений искусства и предметов культурного назначения, принадлежащих частным лицам, госучреждениям центрального и местного уровня, а также религиозным объединениям стран Центральной и Восточной Европы», — говорится в документе.

Как утверждают в Европарламенте, «значительная часть этих предметов культурного назначения всё ещё находится в незаконном владении Российской Федерации, что препятствует поиску украденных произведений искусства, а также их возвращению законным владельцам либо их наследникам».

Кроме того, в комитете ЕП также указывают на необходимость составления перечня предметов искусства и культурных объектов, похищенных «силами нацистской Германии и её союзников, а также СССР».

« (Европарламент. — RT) считает безусловно необходимым обеспечить составление исчерпывающего перечня предметов культурного назначения, которые принадлежали евреям и представителям других национальностей и были похищены силами нацистской Германии и её союзников, а также СССР, отслеживая при этом судьбу этих предметов с момента их хищения до настоящего времени», — предлагается в документе.

В разговоре с RT историк и писатель Константин Залесский рассказал о том, что часть ценностей действительно была вывезена из Германии советскими войсками в качестве компенсации, однако большое количество этих объектов было возвращено Россией.

«В последний год войны, когда наша армия находилась на территории Германии, значительная часть ценностей была изъята из различных бункеров, потому что немцы прятали их от бомбардировок. И они вывозились в Советский Союз, в том числе и для того, чтобы возместить ущерб, который был нанесён СССР в результате немецкой оккупации, потому что та контрибуция, которая была наложена на Германию, по большому счёту не компенсировала ущерб. Часть культурных и художественных ценностей имели свою стоимость, и поэтому подразумевалось, что они могут стать частичной компенсацией. Но позже было возвращено довольно большое количество ценностей, причём они были возвращены исключительно благодаря доброй воле советского правительства. То есть экспонаты, которые сейчас находятся в той же самой Дрезденской галерее, никто не заставлял возвращать», — подчеркнул историк.

Он также напомнил, что в России действует федеральный закон о культурных ценностях, согласно которому все культурные ценности и объекты, которые были вывезены в СССР в качестве реституции, то есть компенсации, принадлежат Российской Федерации и являются федеральной собственностью.

«Во время Великой Отечественной войны наша страна понесла колоссальный ущерб. Значительное количество художественных ценностей, культурных объектов были уничтожены. Частично они были вывезены и не найдены. Стоит также отметить, что территория Западной Германии, где также на тот момент находились и советские объекты искусства, подверглась сильному разграблению со стороны личного состава англо-американских войск. Эти сокровища возвращать никто не собирается, потому что их очень сложно выявить в Штатах», — рассказал RT Константин Залесский.

Вернуть «похищенные» ценности

В Европарламенте предлагают государствам — членам ЕС , а также странам, являющимся кандидатами на вступление в союз, принять меры для разработки механизмов, которые способствовали бы возврату таких «похищенных» объектов культуры.

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков предположил в разговоре с RT, что подобные обвинения и предложения могут привести к тому, что некоторые государства ЕС могут сорвать возможные выставки из-за опасений музеев остаться без своих экспонатов.

«Представители некоторых европейских стран, которые согласятся под таким действиями подписаться, окажутся лишены возможности увидеть соответствующие предметы искусства. Их просто не будут привозить в эти страны, опасаясь неправового захвата», — подчеркнул эксперт.

Напомним, коллекция скифского золота — около двух тысяч артефактов — была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Чёрного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После того как Крым был присоединён к России, на музейные экспонаты стала претендовать украинская сторона.

В ноябре 2014 года музеи Крыма подали иск в суд Амстердама с требованием вернуть музейные экспонаты. Однако 14 декабря 2016 года суд Амстердама вынес решение отдать коллекцию скифского золота Украине.

Министерстве культуры России заявили о том, что данное решение противоречит нормам международного права о защите культурных ценностей, более того — оно «не только противоречит положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию».

Музеи Крыма также направили апелляцию в окружной суд Амстердама в связи с решением о передаче коллекции скифского золота Киеву.