Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество»

В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередное заседание Евросовета , на котором европейские лидеры должны вынести согласованное решение по проекту договора об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС. Документ был согласован на прошлой неделе переговорными командами.

"Более полугода британская сторона по внутриполитическим причинам не могла согласовать свою переговорную позицию по самому сложному вопросу в рамках "развода" — что делать с границей между Ирландией и Северной Ирландией. И вот наконец 14 ноября ценой нескольких новых отставок в своем кабинете Терезе Мэй удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Евросоюзом, — чтобы Северная Ирландия временно осталась в его Таможенном союзе и едином рынке", — напомнил Чижов.

По его словам, "теперь лидеры ЕС могут утвердить "соглашение о выходе", что, скорее всего, и произойдет на специально созываемом для этого заседании Евросовета".

"Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утвержден еще и двумя парламентами, Европейским и британским", — отметил российский постпред.

"И по все тем же внутриполитическим причинам многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" — это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает", — сказал Чижов.

"Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", — заключил российский дипломат.