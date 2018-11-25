Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россию обвинили в вывозе похищенных ценностей
Россию обвинили в вывозе похищенных ценностей

Постпред России при ЕС предрек Терезе Мэй «невеселое Рождество» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Радоваться согласованию проекта договора о Brexit сторонам рано, документ еще должен быть утвержден двумя парламентами, Европейским и британским, поэтому рождественские праздники у премьера Терезы Мэй, вероятно, будут невеселыми, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.
В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередное заседание Евросовета, на котором европейские лидеры должны вынести согласованное решение по проекту договора об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС. Документ был согласован на прошлой неделе переговорными командами.
"Более полугода британская сторона по внутриполитическим причинам не могла согласовать свою переговорную позицию по самому сложному вопросу в рамках "развода" — что делать с границей между Ирландией и Северной Ирландией. И вот наконец 14 ноября ценой нескольких новых отставок в своем кабинете Терезе Мэй удалось добиться согласия правительства на вариант, предложенный Евросоюзом, — чтобы Северная Ирландия временно осталась в его Таможенном союзе и едином рынке", — напомнил Чижов.
По его словам, "теперь лидеры ЕС могут утвердить "соглашение о выходе", что, скорее всего, и произойдет на специально созываемом для этого заседании Евросовета".
"Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утвержден еще и двумя парламентами, Европейским и британским", — отметил российский постпред.
"И по все тем же внутриполитическим причинам многие депутаты Соединенного королевства, причем как оппозиционеры, так и однопартийцы Мэй, уже четко дали понять: несмотря на то, что премьер-министр уверяет, будто нынешняя "сделка" — это лучшее, чего можно было добиться, их она не устраивает", — сказал Чижов.
"Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невеселое", — заключил российский дипломат.
Внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit, заявил в своем пригласительном письме на эту встречу глава Евросовета Дональд Туск. Встреча начнется в 9.30 (11.30 мск) с обмена мнениями с председателем Европарламента Антонио Таяни. Затем будет рабочая сессия 27 стран ЕС для одобрения соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС и принятия политической декларации о структуре их будущих отношений. После этого запланирована встреча лидеров с премьер-министром Мэй для "совместного продумывания последующих шагов", заявлял Туск.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии
Тереза Мэй , Владимир Чижов , Дональд Туск , ЕС , Европарламент , Европейский совет , РИА Новости , Политика , В мире , Европа , Брюссель , Ирландия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил многомиллионные долги россиянки814
России предрекли «скорый распад»1521
Британия испугалась химатаки на эсминец66
Травля подкосила Ефремова343
Лучший следователь Москвы сколотила банду372
Видео
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире США
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение