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Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам

В МИД прибыл временный поверенный в делах Украины 

РИА Новости + ещё 21 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский прибыл в понедельник в МИД РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломат не ответил на вопросы СМИ.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны" в Керченском проливе.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
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Мария Захарова , ФСБ , МИД , РИА Новости , Политика
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