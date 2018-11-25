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Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери. Текст поздравления опубликован на сайте верхней палаты российского парламента.
"С матерью неразрывно связаны наши особенные, самые трогательные воспоминания, поэтому ее образ является для каждого человека символом любви, чуткости, милосердия и всепрощения. Мама — всегда главный наставник, добрый друг и мудрый советчик. Она вкладывает в воспитание детей всю свою душу, формирует их духовно-нравственные ориентиры, во многом определяя облик родной семьи", — написала спикер.
Она отметила, что сегодня сохранение традиционных семейных ценностей и повышение качества жизни граждан — основные направления государственной социальной политики России. "В последние годы проблемы материнства и детства, а также пути их решения нашли свое отражение в таких важнейших государственных программах, как объявление Десятилетия детства и принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин", — напомнила Матвиенко. "Уверена, что реализация этих значимых проектов не только укрепит позиции женщин и детей в российском обществе, но и придаст мощный импульс развитию страны", — добавила она.
Глава СФ пожелала российским женщинам-матерям здоровья, успехов и радости. "Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью родных и близких людей. Милые мамы, будьте счастливы! С праздником!" — говорится в тексте поздравления.
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Комментарии2
Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Политика
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