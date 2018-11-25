Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери

"С матерью неразрывно связаны наши особенные, самые трогательные воспоминания, поэтому ее образ является для каждого человека символом любви, чуткости, милосердия и всепрощения. Мама — всегда главный наставник, добрый друг и мудрый советчик. Она вкладывает в воспитание детей всю свою душу, формирует их духовно-нравственные ориентиры, во многом определяя облик родной семьи", — написала спикер.

Она отметила, что сегодня сохранение традиционных семейных ценностей и повышение качества жизни граждан — основные направления государственной социальной политики России. "В последние годы проблемы материнства и детства, а также пути их решения нашли свое отражение в таких важнейших государственных программах, как объявление Десятилетия детства и принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин", — напомнила Матвиенко. "Уверена, что реализация этих значимых проектов не только укрепит позиции женщин и детей в российском обществе, но и придаст мощный импульс развитию страны", — добавила она.

Глава СФ пожелала российским женщинам-матерям здоровья, успехов и радости. "Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью родных и близких людей. Милые мамы, будьте счастливы! С праздником!" — говорится в тексте поздравления.