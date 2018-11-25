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В Госдуме оценили слова Порошенко о «вмешательстве России» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о "вмешательстве России" в выборы на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Порошенко следует модной тенденции, выдумывая влияние России на выборы.
Он также добавил, что подобным образом Порошенко пытается "заранее подстелить себе солому", так как его шансы на победу не высоки.
Калашников подчеркнул, что "вмешательство" России в предстоящие выборы на Украине является "сказкой".
Ранее Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине.
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Петр Порошенко , Калашников Леонид Иванович , Госдума , Политика , Конфликты , Украина
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