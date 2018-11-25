В Госдуме оценили слова Порошенко о «вмешательстве России»

По его словам, Порошенко следует модной тенденции, выдумывая влияние России на выборы.

Он также добавил, что подобным образом Порошенко пытается "заранее подстелить себе солому", так как его шансы на победу не высоки.

Калашников подчеркнул, что "вмешательство" России в предстоящие выборы на Украине является "сказкой".

Ранее Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине.