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«Новое оружие Кремля»: Захарова высмеяла ошибку Порошенко 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла президента Украины Петра Порошенко после того, как на его странице в Facebook появилась публикация с опечаткой в слове "гибридная".
Речь идет о записи, в которой глава государства обвинил Россию в ведении "гидридной" войны против Украины.
"Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление сухопутных войск на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало", — написал украинский лидер.
Захарова, в свою очередь, пошутила, что у Кремля появилось "новое оружие" в виде гидры.
"Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гидридную войну. Гидра — новое "оружие Кремля"?" — отметила дипломат.
Она также уличила Порошенко в лицемерии, обратив внимание на заявление, что "все, кто только посмеет подумать, что "все пропало" — это предатели".
"Ничего у Порошенко не пропало, у него лично все только прибавляется, ведь кому война гидридная, а кому мать родная", — сказала официальный представитель МИД.
Также в комментарии к посту Захаровой пользователь соцсети заметил, что в сообщении Порошенко слово "сухопутные войска" было написано не по-украински, а по-английски.
"В мове, видимо, не существует слово "сухопутные войска", — отметил Джордже Вуич.
"Забыл", — предположила дипломат.
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Петр Порошенко , Мария Захарова , МИД , Политика , Украина
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