«Новое оружие Кремля»: Захарова высмеяла ошибку Порошенко

Речь идет о записи, в которой глава государства обвинил Россию в ведении "гидридной" войны против Украины.

"Гидридная война РФ против Украины — это не только наступление сухопутных войск на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало", — написал украинский лидер.

Захарова, в свою очередь, пошутила, что у Кремля появилось "новое оружие" в виде гидры.

"Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гидридную войну. Гидра — новое "оружие Кремля"?" — отметила дипломат.

Она также уличила Порошенко в лицемерии, обратив внимание на заявление, что "все, кто только посмеет подумать, что "все пропало" — это предатели".

"Ничего у Порошенко не пропало, у него лично все только прибавляется, ведь кому война гидридная, а кому мать родная", — сказала официальный представитель МИД.

Также в комментарии к посту Захаровой пользователь соцсети заметил, что в сообщении Порошенко слово "сухопутные войска" было написано не по-украински, а по-английски.

"В мове, видимо, не существует слово "сухопутные войска", — отметил Джордже Вуич.