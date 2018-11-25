Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления 

РИА Новости + ещё 21 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего расширение списка преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если будет возмещен ущерб.
Речь идет о таких преступлениях небольшой тяжести, как злоупотребление доверием, присвоение, растрата, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств.
Также предусматривается, что виновных в невыплате зарплат, пенсий либо стипендий могут от уголовной ответственности освободить, в случае если они совершили подобное правонарушение в первый раз и при этом погасили задолженность, выплатив компенсацию.
Как поясняется, цель этого законопроекта — дальнейшее формирование в России благоприятного делового климата, снижение рисков предпринимательской деятельности и создание дополнительных гарантий защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии2
Владимир Путин , Госдума , Политика , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил долги россиянки728
России предрекли «скорый распад»1365
Названа применившая хлор в Алеппо группировка333
Замерзшие киевляне перекрыли дорогу93
Агузарова перестала выходить из квартиры113
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение