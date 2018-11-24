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Лавров назвал ИГ союзником США 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) является союзником США в их задаче сменить политический режим в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Он заметил, что на днях госдеп США заявил о том, что ИГ пока не побеждено, и чтобы справиться с ним, необходимо предварительно сменить режим в Сирии.
"Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", — заключил Лавров.
Министр подчеркнул, что главная задача для США на данный момент — сменить режим в Сирии, а не победить ИГ.
Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , Исламское государство , Политика , Сирия , США
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