Лавров назвал ИГ союзником США

Он заметил, что на днях госдеп США заявил о том, что ИГ пока не побеждено, и чтобы справиться с ним, необходимо предварительно сменить режим в Сирии.

"Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", — заключил Лавров.

Министр подчеркнул, что главная задача для США на данный момент — сменить режим в Сирии, а не победить ИГ.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.