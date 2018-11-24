Лавров с иронией ответил на заявление главы британского генштаба о российской угрозе 

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление начальника Генерального штаба Великобритании о том, что Россия опаснее для королевства, чем «Исламское государство» (запрещено в РФ).
«Я слышал об этом заявлении. Знаете, мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные и политические способности», — с иронией сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой, передает ТАСС.
Сергей Лавров заметил, что Россия не в силах влиять на решения Лондона о том, кому доверить руководство вооруженными силами королевства. «Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность», — сказал глава российского МИД.
Он также напомнил, что такого рода громкие заявления о российской угрозе не являются оригинальными. Так, на Генеральной Ассамблее ООН бывший президент США Барак Обама назвал следующей после России угрозой миру лихорадку эбола, отметил Лавров. «Так вот, с эболой худо-бедно справились, кстати, при нашей активной помощи. А вот с ИГИЛ пока еще до конца не разобрались», — заключил он.
23 ноября газета The Daily Telegraph сообщила, что глава британского генштаба Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для королевства большую угрозу, чем террористы из ИГ и «Аль Каеды» (запрещены в РФ).
«Россия приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада… Мы не можем быть беззаботными в отношении опасности, которую представляет Россия», — приводит слова генерала РИА «Новости». По словам Карлтон-Смита, военным ответом России должно стать единство стран НАТО.