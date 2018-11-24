Лавров с иронией ответил на заявление главы британского генштаба о российской угрозе

«Я слышал об этом заявлении. Знаете, мы не можем никому запрещать проявлять свои интеллектуальные и политические способности», — с иронией сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой, передает ТАСС

Сергей Лавров заметил, что Россия не в силах влиять на решения Лондона о том, кому доверить руководство вооруженными силами королевства. «Но надеюсь, что они проверяют такие решения на адекватность», — сказал глава российского МИД.

Он также напомнил, что такого рода громкие заявления о российской угрозе не являются оригинальными. Так, на Генеральной Ассамблее ООН бывший президент США Барак Обама назвал следующей после России угрозой миру лихорадку эбола, отметил Лавров. «Так вот, с эболой худо-бедно справились, кстати, при нашей активной помощи. А вот с ИГИЛ пока еще до конца не разобрались», — заключил он.

23 ноября газета The Daily Telegraph сообщила, что глава британского генштаба Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для королевства большую угрозу, чем террористы из ИГ и «Аль Каеды» (запрещены в РФ).