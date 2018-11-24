Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила об опечатке президента Украины Петра Порошенко в словах «гибридная война». Свой комментарий дипломат разместила на фейсбуке.
Речь идет о твите, в котором украинский лидер высказался о "гидридной войне" с Россией.
"Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра — новое "оружие Кремля"?", — написала Захарова.
Дипломат также попросила конкретизировать высказывание Порошенко о террористах, якобы "подготовленных в "таборах Ростова и Курска"". Она отметила, что нужно уточнить, когда именно их "натаскивали" в Курске против Украины.
Ранее президент Украины заявил о бесповоротном расставании с Россией.