Захарова пошутила об опечатке Порошенко в словах «гибридная война»

Речь идет о твите, в котором украинский лидер высказался о "гидридной войне" с Россией.

"Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра — новое "оружие Кремля"?", — написала Захарова.

Дипломат также попросила конкретизировать высказывание Порошенко о террористах, якобы "подготовленных в "таборах Ростова и Курска"". Она отметила, что нужно уточнить, когда именно их "натаскивали" в Курске против Украины.

Ранее президент Украины заявил о бесповоротном расставании с Россией.