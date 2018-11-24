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В Госдуме прокомментировали сравнение Лондоном России с ИГ* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сообщения Великобритании о том, что Россия представляет для королевства и его союзников большую угрозу, чем террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* — это информационное давление на Россию, считает зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее газета Telegraph сообщила, что начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет для королевства и его союзников большую угрозу, чем террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.
"Сегодня Великобритания занимается информационной войной совместно с США (против РФ)… Цивилизованная, современная страна, которая победила фашизм, обвиняется в том, что она страшнее ИГИЛ*. Я не знаю что добавить", — сказал РИА Новости Шерин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Александр Шерин , Госдума , Исламское государство , Аль-Каида , Daily Telegraph , РИА Новости , Политика , Великобритания
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