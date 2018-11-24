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Путин предложил внести изменения в Уголовный кодекс 

Парламентская газета + ещё 2 52 минуты назад
Перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при возмещении ущерба, может быть расширен. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Президент России Владимир Путин.
Инициатива направлена на «дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», отмечается в пояснительной записке.
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Так, документ предполагает дополнение перечня преступлений в сфере экономической деятельности, предусматривающих освобождение человека, впервые совершившего такого рода преступление, от уголовной ответственности при возмещении ущерба. В него предлагается внести, например, преступления небольшой тяжести в сферах кредитования или страхования, авторского права.
Кроме того, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Так, запрещается при расследовании уголовных дел о преступлениях в бизнесе необоснованно применять меры, способные привести к приостановлению законной деятельности юрлиц или ИП, в том числе изымать электронные носители информации. При этом предлагается установить исключения, при которых изъятие электронных носителей допускается, порядок их изъятия и копирования с них информации.
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Комментарии29
Владимир Путин , Госдума , Политика , Видео , Общество
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