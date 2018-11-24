Избирком Приморья отказал в регистрации четырем кандидатам в губернаторы

Избирком Приморья принял решение отказать в регистрации еще четверым выдвинутым кандидатам на пост губернатора края, таким образом, в выборах главы региона будут участвовать 5 человек, заявила в субботу на брифинге председатель избиркома Татьяна Гладких

"Уже закончили рассмотрение всех вопросов, связанных с регистрацией кандидатов… Документы на регистрацию представили только 11 кандидатов", — сказала Гладких.

"Зарегистрированы могут быть кандидаты Андрейченко Кожемяко , Степаненко, Тимченко Чемерис . В отношении остальных принято решение… что подписей недостаточно для регистрации", — добавила она.

Ранее в избиркоме сообщали, что при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами документов выяснилось, что у Ищенко и Митволя не хватает достоверных подписей муниципальных депутатов и глав районов для прохождения муниципального фильтра, а Коваленко и Старицын изначально предоставили меньше необходимого числа подписей. Таким образом, избирком принял решения по всем 11 выдвинутым кандидатам, подавшим документы в установленный срок.

Ранее в регистрации отказали двум самовыдвиженцам — Павлу Михальченкову Виктору Васильеву . Избирком Приморья зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженца, врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, Розу Чемерис от партии "За женщин России", Алексея Тимченко от Партии роста и депутата Госдумы Андрея Андрейченко от ЛДПР