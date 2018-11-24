Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избирком Приморья отказал в регистрации четырем кандидатам в губернаторы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Избирком Приморья принял решение отказать в регистрации еще четверым выдвинутым кандидатам на пост губернатора края, таким образом, в выборах главы региона будут участвовать 5 человек, заявила в субботу на брифинге председатель избиркома Татьяна Гладких.
В субботу на заседании в избиркоме были рассмотрены вопросы о регистрации кандидатами в губернаторы самовыдвиженца-коммуниста Андрея Ищенко, Олега Митволя от партии "Зеленые", самовыдвиженца Александра Коваленко и Виктора Старицына от "Коммунистической партии социальной справедливости".
"Уже закончили рассмотрение всех вопросов, связанных с регистрацией кандидатов… Документы на регистрацию представили только 11 кандидатов", — сказала Гладких.
"Зарегистрированы могут быть кандидаты Андрейченко, Кожемяко, Степаненко, Тимченко, Чемерис. В отношении остальных принято решение… что подписей недостаточно для регистрации", — добавила она.
Ранее в избиркоме сообщали, что при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами документов выяснилось, что у Ищенко и Митволя не хватает достоверных подписей муниципальных депутатов и глав районов для прохождения муниципального фильтра, а Коваленко и Старицын изначально предоставили меньше необходимого числа подписей. Таким образом, избирком принял решения по всем 11 выдвинутым кандидатам, подавшим документы в установленный срок.
Ранее в регистрации отказали двум самовыдвиженцам — Павлу Михальченкову и Виктору Васильеву. Избирком Приморья зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженца, врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, Розу Чемерис от партии "За женщин России", Алексея Тимченко от Партии роста и депутата Госдумы Андрея Андрейченко от ЛДПР.
Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии2
Андрей Ищенко , Виктор Васильев , Алексей Тимченко , Олег Митволь , Павел Михальченков , Александр Коваленко , Андрей Андрейченко , Роза Чемерис , Татьяна Гладких , Олег Кожемяко , Госдума , ЛДПР , Центризбирком России , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель назвала срок вступления Украины в ЕС273
Лавров рассмешил зал своим советом Западу388
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу92
Рогозин поручил проверить высадку американцев на Луну199
Убитый дикарями миссионер успел оставить записку187
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение