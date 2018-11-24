Лавров сравнил европейские страны с заложниками

Соединенные Штаты подстегивают военную деятельность у российских границ в Европе, в результате безопасность европейских стран оказывается заложницей американской политики, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для португальской газеты «Публику».

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что архитектура диалога между Москвой Брюсселем серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки из-за санкций против России , Киев в это время ведет войну против собственного народа. «США же не несут никаких потерь», — пишет Лавров в статье, текст которой приводится на сайте МИД России.

Он отметил, что США, напротив, «пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне».

«Безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана», — отметил министр.

По его словам, украинский кризис стал результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников, а также «слепоты бюрократии Евросоюза ». Лавров отметил, что кризис на Украине «обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы».

Ранее Лавров иронично отреагировал на практику Запада обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.