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Лавров сравнил европейские страны с заложниками 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты подстегивают военную деятельность у российских границ в Европе, в результате безопасность европейских стран оказывается заложницей американской политики, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для португальской газеты «Публику».
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что архитектура диалога между Москвой и Брюсселем серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки из-за санкций против России, Киев в это время ведет войну против собственного народа. «США же не несут никаких потерь», — пишет Лавров в статье, текст которой приводится на сайте МИД России.
Он отметил, что США, напротив, «пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне».
«Безопасность народов Европы становится заложником подрывной политики, проводимой из-за океана», — отметил министр.
По его словам, украинский кризис стал результатом геополитических игр США и их идейных единомышленников, а также «слепоты бюрократии Евросоюза». Лавров отметил, что кризис на Украине «обрушил атмосферу доверия, над созданием которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых государств Европы».
Ранее Лавров иронично отреагировал на практику Запада обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
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Комментарии1
Сергей Лавров , МИД , ЕС , Политика , Брюссель , США
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