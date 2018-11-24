В Госдуме оценили отношение Запада к Крыму

"К нам начинают прислушиваться, и я хочу верить, что лед недоверия Запада к российскому Крыму, пусть медленно, но начинает таять", — сказал Бальбек.

Он также отметил, что выступил на форуме ООН в Швейцарии по вопросам прав человека.

Бальбек подчеркнул, что данный форум может стать "первой каплей растаявшего льда недоверия".

Ранее сообщалось, что общественники из США решили посетить Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.