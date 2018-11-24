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В Госдуме оценили отношение Запада к Крыму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что недоверие Запада к российскому Крыму постепенно снижается. Об этом сообщает РИА "Новости".
"К нам начинают прислушиваться, и я хочу верить, что лед недоверия Запада к российскому Крыму, пусть медленно, но начинает таять", — сказал Бальбек.
Он также отметил, что выступил на форуме ООН в Швейцарии по вопросам прав человека.
Бальбек подчеркнул, что данный форум может стать "первой каплей растаявшего льда недоверия".
Ранее сообщалось, что общественники из США решили посетить Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Руслан Бальбек , ООН , Госдума , Политика , Конфликты , Республика Крым
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