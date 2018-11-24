Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков ушёл в отставку

«Я действительно написал заявление об увольнении. Подписи врио губернатора я пока не видел, но мне сказали что отставку он принял», — цитирует ТАСС политика.

На своей странице в Facebook Серебряков указал, что за пять лет работы он приобрёл «колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали», а также системы человеческих взаимоотношений.

«Полученные знания точно навсегда останутся со мной, также как и отношения со многими из вас, которые я считаю, уже переросли планку начальника/подчинённого и стали по доброму партнёрскими и дружескими», — отметил он.

Серебрякова назначили вице-губернатором региона в декабре 2013 года.