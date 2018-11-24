Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков, курировавший департаменты спорта, здравоохранения и труда, сообщил, что подал в отставку.
«Я действительно написал заявление об увольнении. Подписи врио губернатора я пока не видел, но мне сказали что отставку он принял», — цитирует ТАСС политика.
На своей странице в Facebook Серебряков указал, что за пять лет работы он приобрёл «колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали», а также системы человеческих взаимоотношений.
«Полученные знания точно навсегда останутся со мной, также как и отношения со многими из вас, которые я считаю, уже переросли планку начальника/подчинённого и стали по доброму партнёрскими и дружескими», — отметил он.
Серебрякова назначили вице-губернатором региона в декабре 2013 года.
В сентябре глава государства Владимир Путин принял отставку врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко
7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев уволился по собственному желанию.