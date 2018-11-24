В Госдуме ответили на британские инструкции по борьбе с пропагандой из России

«Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности», — сказал Швыткин.

Депутат отметил, что помимо киберугроз необходимо бороться с информационной войной, которая ведется против России. По его словам, к дискредитации государства привлечены различные силы как снаружи, так и внутри страны. Парламентарий намерен подготовить запрос министру внутренних дел России на разработку мер по борьбе с этими видами угроз.