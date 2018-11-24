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В Госдуме ответили на британские инструкции по борьбе с пропагандой из России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме не исключают создание специального отделения по борьбе с вмешательством в политику России в киберпространстве. Так заместитель комитета по обороне Юрий Швыткин отреагировал на опубликованные ранее британские документы по борьбе с российской пропагандой, передает РИА Новости.
«Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности», — сказал Швыткин.
Депутат отметил, что помимо киберугроз необходимо бороться с информационной войной, которая ведется против России. По его словам, к дискредитации государства привлечены различные силы как снаружи, так и внутри страны. Парламентарий намерен подготовить запрос министру внутренних дел России на разработку мер по борьбе с этими видами угроз.
23 ноября группировка Anonymous опубликовала документы британского аналитического центра Integrity Initiative, посвященные борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. В качестве примеров дезинформации со стороны России в инструкции приводится поведение российских СМИ после гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом, отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и других международных происшествий. По утверждению хакеров, работа центра финансируется правительством Великобритании.
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Сергей Скрипаль , Юрий Швыткин , ГРУ , Госдума , РИА Новости , Политика
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