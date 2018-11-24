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Глава генштаба Британии рассказал о «российской угрозе» 

Газета.ру + ещё 10 20 часов назад
Начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия якобы представляет большую угрозу для Лондона, чем террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The Telegraph.
По его словам, угроза ИГ для Британии уменьшилась после уничтожения «географии так называемого Халифата».
Он также добавил, что в настоящее время Лондону якобы следует «сосредоточится» на угрозе из Москвы.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Исламское государство , Политика , Ближний Восток , Конфликты , США , Великобритания
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