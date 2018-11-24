Глава генштаба Британии рассказал о «российской угрозе»

По его словам, угроза ИГ для Британии уменьшилась после уничтожения «географии так называемого Халифата».

Он также добавил, что в настоящее время Лондону якобы следует «сосредоточится» на угрозе из Москвы.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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