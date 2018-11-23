Представители посольства России в Великобритании расскажут авторам британского фильма об инциденте в Солсбери, какой позиции в данной ситуации придерживается Москва.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии.
Отмечается, что в четверг, 22 ноября, вышел фильм об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Автором картины стала Джейн Корбин.
«Имеем в виду вступить в контакт с Джейн Корбин и подробно информировать о российских озабоченностях в связи с выдвинутыми в наш адрес необоснованными обвинениями», — рассказал он.
Ранее Скотленд-Ярд опубликовал фото— и видеозаписи, на которые, по версии британского следствия, попали «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери — россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые посетили Солсбери 4 марта.