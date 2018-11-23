В посольстве России представят автору фильма об инциденте в Солсбери позицию Москвы

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Представители посольства России Великобритании расскажут авторам британского фильма об инциденте в Солсбери, какой позиции в данной ситуации придерживается Москва Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии. Отмечается, что в четверг, 22 ноября, вышел фильм об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Автором картины стала Джейн Корбин. «Имеем в виду вступить в контакт с Джейн Корбин и подробно информировать о российских озабоченностях в связи с выдвинутыми в наш адрес необоснованными обвинениями», — рассказал он. Ранее Скотленд-Ярд опубликовал фото— и видеозаписи, на которые, по версии британского следствия, попали «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери — россияне Александр Петров Руслан Боширов , которые посетили Солсбери 4 марта.