Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прокомментировали заявление Anonymous 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Необходимо обдумать идею создания в России спецподразделения, направленного на борьбу с вмешательством во внутренние дела РФ посредством киберпространства, а также противостоять информационной войне, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. На сайте группировки сообщается, что заявленная цель проекта — информационное противодействие России. Среди получателей британских денег назван финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником оппозиционера Алексея Навального.
"Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности", — сказал Швыткин РИА Новости.
"Я подготовлю, возможно, министру внутренних дел Российской Федерации соответствующий депутатский запрос с целью выработки предложений по обеспечению кибербезопасности в отношении нашего государства", — добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что необходимо говорить откровенно об информационной войне в отношении России с применением различных форм, методов и способов.
"К сожалению, к этому привлечены как внутри, так и снаружи нашей страны, будем говорить, недоброжелатели, которые активно используют различные методы с целью дискредитации руководителей государства, политической системы нашей страны и в целом государства", — сказал депутат.
Последние новости
Трампа призвали вернуть "украденные" у русских деньги Путин рассказал, какими должны быть зарплаты и пенсии в России Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
Комментарии
Алексей Навальный , Юрий Швыткин , Уильям Браудер , Владимир Ашурков , Anonymous , Госдума , РИА Новости , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мальчики ржали у гроба»180
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым336
Обнародованы кадры с места крушения Су-24 и Ми-8 в Сирии10
С-300 в Донбассе и другие события дня14
Россию хотят засудить из-за крушения «Боинга» над Донбассом857
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение