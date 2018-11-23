В Госдуме прокомментировали заявление Anonymous

Необходимо обдумать идею создания в России спецподразделения, направленного на борьбу с вмешательством во внутренние дела РФ посредством киберпространства, а также противостоять информационной войне, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

"Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности", — сказал Швыткин РИА Новости.

"Я подготовлю, возможно, министру внутренних дел Российской Федерации соответствующий депутатский запрос с целью выработки предложений по обеспечению кибербезопасности в отношении нашего государства", — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что необходимо говорить откровенно об информационной войне в отношении России с применением различных форм, методов и способов.